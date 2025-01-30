Начальник ГВА ответил, насколько линия фронта приблизилась к Константиновке

Константиновка. Фото: Константиновская ГВА

На около 6-7 километров приблизилась линия фронта к городу Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільне.Студія» сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, в Константиновке остаются около 17 000 человек.



«В городе еще есть газоснабжение, есть электроснабжение, частично водоснабжение. В некоторых районах города отсутствует водоснабжение, потому что враг разрушил один из водопроводов, мы подвозим воду. После каждого обстрела разрушается вся инфраструктура, пытаемся сразу все восстанавливать», – сказал Горбунов.



Начальник ГВА отметил, что войска РФ ежедневно бьют по городу управляемыми авиабомбами, артиллерией, FPV и другими дронами.



«Враг беспощадно разрушает как инфраструктуру города, так и жилой фонд. По состоянию на 30 января в Константиновке работают все коммунальные службы. Все последствия разрушений ликвидируются. Город функционирует, предоставление социальных слуг еще частично есть. ЦНАП больше занимается фиксацией по заявлениям людей насчет разрушений, обследований и занесением в реестры информации о поврежденном и уничтоженном имуществе», – резюмировал он.

Напомним, что из Константиновки эвакуировали всех детей.