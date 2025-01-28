Один танк Leopard 2 разбил колонну бронетехники с десантом войск РФ под Покровском: видео

Колонна российской бронетехники под огнем танка Leopard 2. Фото: кадр из видео

Украинский экипаж танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Колонна оккупантов ехала по полевой дороге у лесной полосы, когда попала под огонь пушки танка. Leopard 2 маневрировал и бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытались штурмом на бронемашинах прорваться войска РФ.



В итоге танк попал в пять бронемашин – в некоторые по несколько раз – и разбил всю колонну с десантом захватчиков.

Напомним, что украинские бойцы отбили российский «мясной штурм» на Донетчине, уничтожена техника оккупантов.