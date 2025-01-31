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У Торецьку знищено штурмову групу окупантів

31 січня 2025, 18:35

У Торецьку знищено штурмову групу окупантів

Українська бронегрупа спільно із бійцями спецпідрозділу Національної поліції «КОРД» ліквідувала штурмову групу російської армії у Торецьку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).

«На територію одного з підприємств Торецька прорвалася група окупантів та засіла у будинках. "Вибивати" російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP)», — повідомили військові.

Зазначається, що операцію було успішно завершено, а ворожий підрозділ — знищено.

«Спільними зусиллями завдання було виконане швидко та якісно. Групу окупантів — знищено», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, що начальник МВА Сергій Горбунов відповів, наскільки лінія фронту наблизилася до міста Костянтинівка Донецької області. Крім того, російські загарбники знаходяться за два кілометри від міста Мирноград.

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