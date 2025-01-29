В ВСУ рассказали об особенностях городских боев с российской армией в Торецке и Часов Яре

Часов Яр. Фото: батальон «Донбасс»

В Торецке и Часов Яре Донецкой области идут тяжелые городские бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, это связано с тем, что и ВСУ, и российским войскам тяжело отслеживать, где находится противник.



«В городах есть многоэтажки, где на разных этажах могут находиться одновременно наши силы и силы противника. В том числе из-за того, что враг активно применяет принцип минирования территории, может уничтожать подвалы или целые подъезды танковыми минами. Также используются такие средства поражения как дроны, сбросы с БПЛА, артиллерия и так далее. То есть нельзя говорить, что в урбанизированной местности легко вести боевые действия. Поэтому ситуация в Часов Яре и Торецке сложная», – сказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что ВСУ продвинулись в Торецке и под Покровском.