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У Києві затримали львів'янку, яка готувала теракт проти СБУ

01 лютого 2025, 14:00

У Києві затримали львів'янку, яка готувала теракт проти СБУ

У Києві затримали львів'янку, яка готувала теракт проти СБУ

Служба безпеки України затримала 22-річну мешканку Львова за підозрою у підготовці масштабного теракту у центрі Києва. За даними слідчих, дівчина мала закласти вибухівку біля будівлі одного з підрозділів СБУ.

За даними СБУ, дівчина, яку РФ завербувала у Telegram, готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із підрозділів СБУ у центрі столиці. Зазначається, що «ця локація поки що не використовується співробітниками спецслужби, які на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста».

Повідомляється, що на місці події у затриманої знайдено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Підозрювана — наркозалежна. Вона шукала «швидкі» гроші на соціальних мережах. За вказівкою окупантів, дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор заздалегідь орендував для неї квартиру в центрі міста. Після заселення до тимчасового житла вона забрала через кур'єрську доставку мінікамеру відеоспостереження та встановила її на балконі. За допомогою віддаленого доступу співробітники спецслужб РФ отримали можливість в режимі онлайн стежити за центральною вулицею Києва і таким чином хотіли зафіксувати наслідки теракту.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю «на гарячому», коли вона забрала зі схованки сумку з вибухівкою та прямувала до орендованої квартири.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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