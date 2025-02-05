Кабмин направил 15 миллиардов гривен на компенсацию ВПЛ за уничтоженное жилье. Сколько семей получат новый дом

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

Кабинет министров Украины направил 15 миллиардов гривен на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденное или уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, благодаря этому решению более 10 000 семей смогут получить новый дом.



«Средства будут предоставлять по программе «єВідновлення». Первые 4,3 миллиарда гривен для последующей оплаты жилищных сертификатов уже поступили на счет Минразвития, которое совместно с Минсоцполитики создало отдельную программу финансирования, направленную исключительно на помощь ВПЛ. Государство продолжает работать над программами восстановления, чтобы каждый пострадавший получил необходимую поддержку», – завил Шмыгаль.

Напомним, что на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в одной из громад.