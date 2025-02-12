За минулий тиждень виїхала одна людина: скільки людей досі залишається у Часовому Яру та Торецьку

У Торецьку продовжують залишатися понад 40 людей. Фото: скриншот

У Торецьку залишається 49 осіб, у Торецькій громаді залишаються близько 150 осіб, у Часовоярській — близько 250. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, за минулий тиждень вдалося вивезти одну людину з Торецька.



«Ворог не дає можливості завести гуманітарну та медичну допомогу, люди мають записи тривалого зберігання. Ми просимо наших захисників, щоб вони завозили питну воду та гуманітарну допомогу», — розповів він.



Раніше ми писали, що у прифронтовій Покровській громаді залишається 9600 цивільних, у самому Покровську — 6960. Росіяни щодня атакують громаду, кількість обстрілів збільшується.