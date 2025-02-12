Міністр оборони США Піт Хегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що відновлення кордонів України до 2014 року є «нереалістичною метою», а спроби цього лише затягнуть війну РФ проти України і призведуть до нових жертв.



«Для початку слід визнати, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереальною метою. Погоня за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить ще більше страждань. Міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не розпочнеться знову», — зазначив він у Брюсселі на початку засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» 12 лютого.



Гегсет також наголосив, що США не розглядають вступ України до НАТО як можливий результат переговорного процесу. Проте гарантії безпеки для Києва мають забезпечуватися не лише європейськими, а й неєвропейськими військовими контингентами, які не будуть частиною місії НАТО.



«Сполучені Штати не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Натомість будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-якій точці, вони мають бути розгорнуті як частина місії, яка не входить до НАТО, і вони не повинні підпадати під дію статті 5. Також має бути жорсткий міжнародний нагляд за лінією дотику», — заявив глава Пентагону.



Гегсет підтвердив, що американські війська не будуть направлені в Україну.



Глава Пентагону зазначив, що президент США Дональд Трамп вживає заходів щодо зниження цін на енергоресурси, що, на його думку, допоможе зменшити фінансові можливості Росії вести війну. Зниження цін на енергоносії у поєднанні з ефективними енергетичними санкціями допоможе змусити Росію до переговорів, пояснив Гегсет.



Міністр оборони США наголосив, що європейські країни мають взяти на себе велику відповідальність за безпеку регіону.



Крім того, Гегсет підтримав ініціативу Трампа щодо збільшення видатків на оборону країн НАТО до 5% ВВП замість поточних 2%.



За словами Гегсета, Вашингтон змушений перерозподіляти увагу на інші виклики, включаючи охорону власних кордонів та протидію впливу Китаю.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив, що на Мюнхенській конференції в середині лютого не буде представлено план мирного врегулювання в Україні.



Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо завершення війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.



Також Кіт Келлог відкинув можливість надання Києву ядерної зброї як гарантії безпеки для країни.