Российский МИД сегодня посетила посол США Линн Трейси

Посол США в России Линн Трейси. Фото: Коммерсантъ

Посол США в Москве Линн Трейси сегодня посетила российский МИД, передает корреспондент РИА Новости.

«Замглавы МИД Рябков провел запланированную встречу с послом США, обсуждали деятельность загранучреждений», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Сегодня же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил возобновление контактов Вашингтона и Москвы. Во время встречи с российскими журналистами он отметил, что они стали интенсивными.

«Контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались», — сказал один из рупоров Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигают прогресса в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной. Он впервые подтвердил свои контакты с главой Кремля Владимиром Путиным, но отказался рассказывать подробности этого разговора.

Ранее сообщалось, что частный самолет помощника Дональда Трампа Стива Уиткоффа неожиданно приземлился в Москве сегодня, 11 февраля. Полет вызвал многочисленные вопросы, но официальной информации пока нет.