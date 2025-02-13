В Молдове упали два дрона, один из них – российский. В МИД вызвали посла РФ

В Молдове упали два дрона, один из них – российский. Фото: телеграм

На юге Молдовы зафиксировано падение двух беспилотников. Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA.



По информации местной полиции, один дрон был обнаружен на поле в Тарклийском районе, а второй взорвался в 1,5 км от Чадыр-Лунги. Эксперты предварительно установили, что второй беспилотник прибыл с территории России.



В связи с этим МИД Молдовы срочно вызвал российского посла. В заявлении ведомства сказано, что Кишинев рассматривает этот инцидент как нарушение суверенитета страны и угрозу миру и безопасности в регионе.



«Мы вновь настоятельно призываем к немедленному прекращению этих агрессивных актов и строгому соблюдению международного права», — говорится в заявлении.



Президент Молдовы Майя Санду также прокомментировала инцидент: "Молдова никого не атаковала, не предъявляла претензий к чужим территориям, не вступала в конфликт с другими государствами, а ее нейтралитет закреплен в Конституции. Однако российские дроны и бомбы падают и взрываются в наших селах. И мы должны признать, что у нас нет достаточных возможностей, чтобы защититься от них", — написала она.

Напомним, российская армия в ночь на 13 февраля запустила по территории Украины 140 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 85 БПЛА в 10 областях.