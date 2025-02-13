Зеленський прокоментував дзвінок Трампа Путіну: «Не сприймаю, що це був пріоритет»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розмову президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна. За його словами, американський лідер дав зрозуміти, що Україна у пріоритеті. Про це Зеленський сказав журналістам під час відвідин Хмельницької АЕС, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».
«У розмові він не сказав, що Путін та Росія були пріоритетами. Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки, але дуже важливо, що у нас вже було три розмови з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно в будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім нічого не може бути про Україну без України», — зазначив глава держави.
Крім того, Зеленський з Трампом обговорили залучення Російською Федерацією північнокорейських військових.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп поговорили телефоном увечері 12 лютого.
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