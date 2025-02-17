ЗСУ точним ударом САУ знищили російську БМП на Лиманському напрямку

Українська САУ знищила БМП РФ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

На півночі Лиманського напрямку російські війська продовжують штурми з використанням піхоти та техніки. Однак артилеристи 38-го дивізіону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ успішно знищили ворожу БМП точним влучанням із самохідної артилерійської установки (САУ) 2С1.



Як повідомили в бригаді, постріл було зроблено з відстані майже 10 кілометрів, попри складні погодні умови й заметіль.



Піхота противника, яка встигла висадитися і сховатися в засніженій лісосмузі, була ліквідована бійцями батальйону безпілотних систем «Немезіс».

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка.