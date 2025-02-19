«Були сигнали, що Росія – "жертва"», – Зеленський про переговори США та РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

США та Росія мають право обговорювати свої двосторонні відносини, але Вашингтон допоміг главі Кремля Володимиру Путіну вийти із багаторічної ізоляції. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори американської та російської делегацій у Саудівській Аравії.



Зеленський сказав, що хоче, щоб у команди президента США Дональда Трампа було більше правди.



«Бо все це точно не позитивно впливає на Україну, а впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. Я думаю, що Путін та росіяни дуже радіють, бо обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як із «жертвою». Це щось нове», – наголосив президент України.

Нагадаємо, що Трамп на пресконференції за підсумками зустрічі делегацій США та Росії зробив низку заяв про війну в Україні. Зокрема, він розкритикував Україну за те, що в неї «було три роки, щоб сісти за стіл переговорів і закінчити війну».



Сама зустріч відбулася 18 лютого у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.