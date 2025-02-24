В Кремле хотят добиться запрета обмена разведданными между США и Украиной — WSJ

Россия хочет добиться запрета обмена разведывательными данными между США и Украиной. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Россия «хочет положить конец обмену разведданными» между Вашингтоном и Киевом, который ни одна из сторон не признает официально и который помог Украине нанести удары по некоторым из наиболее чувствительных российских целей

Также Кремль видит преимущество в затянутых переговорах — «они уже победили, так как добились отмены изоляции и поможет выдвигать все более жесткие требования в случае новых достижений», пишет WSJ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил: Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но «боевые действия будут прекращены только по результатам, устраивающим Россию».