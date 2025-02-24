У Кремлі хочуть домогтися заборони обміну розвідданими між США та Україною — WSJ

Росія хоче домогтися заборони обміну розвідувальними даними між США та Україною. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що Росія «хоче покласти край обміну розвідданими» між Вашингтоном та Києвом, який жодна із сторін не визнає офіційно і який допоміг Україні завдати ударів по деяких із найбільш чутливих російських цілей.

Також Кремль бачить перевагу в затягнутих переговорах — «вони вже перемогли, оскільки домоглися відміни ізоляції та допоможе висувати все більш жорсткі вимоги у разі нових досягнень», пише WSJ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні заявив: Росія готова вести переговори і з Україною, і з Європою, але «бойові дії будуть припинені лише за результатами, які влаштовують Росію».