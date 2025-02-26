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Армия РФ обстреляла Долгую Балку на Донетчине: загорелся дом, спасатели нашли тело погибшего

26 февраля 2025, 16:45

Армия РФ обстреляла Долгую Балку на Донетчине: загорелся дом, спасатели нашли тело погибшего

Утром 26 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Долгая Балка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Пожар возник в результате российского обстрела. Во время тушения пожара и разведки спасатели в одной из комнат дома нашли тело погибшего мужчины.

Бойцы ГСЧС потушили пожар на общей площади 50 квадратных метров.

Напомним, что 26 февраля российская авиация сбросила три авиабомбы на город Константиновка Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

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