Армія РФ обстріляла Довгу Балку на Донеччині: загорівся будинок, рятувальники знайшли тіло загиблого

Вранці 26 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у селі Довга Балка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пожежа виникла внаслідок російського обстрілу. Під час гасіння пожежі та розвідки рятувальники в одній із кімнат будинку знайшли тіло загиблого чоловіка.



Бійці ДСНС загасили пожежу на загальній площі 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 26 лютого російська авіація скинула три авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.