Україна побоюється втратити Одесу під час мирних переговорів — NYT

Одеський порт. Фото: Вікіпедія

В Україні побоюються, що Трамп може погодитись віддати Путіну Одесу. Причини таких побоювань не розкриваються. Про це пише американська газета The New York Times.

Газета напередодні телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна випустила матеріал про те, що їхні переговори «зосередяться на тому, що втратить Україна» під час мирного врегулювання війни.

Зазначається, що помічники Трампа дали зрозуміти, що Росія «безумовно збереже за собою Крим», анексований у 2014 році, а також «рішуче припустили, що вона отримає майже всю територію, яку утримує», тобто приблизно 20% земель України.

Водночас, газета зазначила, що помічники Володимира Зеленського заявили виданню в лютому, що стурбовані тим, що Трамп може задовольнити «та інші бажання Путіна» щодо деяких інших територій, зокрема, можливо, Одеси — критично важливого порту.

The New York Times не уточнила, на чому ґрунтуються такі побоювання представників України.

Раніше повідомлялося, що багато елементів мирної угоди щодо припинення вогню в Україні вже узгоджено. Про це американський президент Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.