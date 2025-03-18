Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Окупанти ізолюють від зовнішнього світу місто Рубіжне Луганської області. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, днями росіяни обмежили «стороннім» в'їзд до міста.



«Відсутні права на нерухомість у Рубіжному – в'їзд лише за персональним пропуском окупаційної адміністрації. Немає паспорта Росії – до міста взагалі не потрапиш. Наступним кроком стало скасування транспортного сполучення. Зокрема, регулярних рейсів до Старобільська та Варварівки», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що російський військовий на смерть збив літнього жителя окупованого Донецька.