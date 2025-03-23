ЗСУ знищили роту забезпечення переправи РФ на Херсонщині

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи РФ на ТОТ Херсонщини. Фото: кадр із відео

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах, на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.







Унаслідок удару було знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.



«Знищення цього об'єкта значно обмежує можливості окупантів вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі», - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше 21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі в місті Торецьк.