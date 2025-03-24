Як отримати компенсацію за зруйноване житло: покрокове керівництво для постраждалих від війни

Команда платформи «Свій дім» підготувала онлайн-посібник «Як отримати компенсацію за втрачене майно», який допоможе українцям, які залишилися без житла через війну. У ньому зібрано практичні юридичні поради, покрокові інструкції та реальні історії людей, яким уже вдалося отримати компенсацію чи житловий сертифікат.

Посібник буде корисним як мешканцям підконтрольних Україні територій, так і вимушеним переселенцям із зон бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Які питання розкриває посібник:

Які перші кроки слід зробити після руйнування житла?

Як подати заяву на компенсацію через державну програму «Відновлення»?

Що таке Реєстр збитків для України та навіщо вносити до нього дані?

Які документи потрібно підготувати, щоб уникнути відмови?

Як отримати компенсацію чи житловий сертифікат?

Завантажити онлайн-посібник можна за посиланням.

«Ми створили цю допомогу разом з адвокатом Дмитром Гладким, щоб пояснити механізм отримання компенсації та зробити її зрозумілою та доступною. Процедура може бути складною, адже існують різні програми, вимоги до документів та нюанси подання заяв. Тому ми детально роз'яснили всі ключові моменти та підготували покрокову інструкцію, яка допоможе розібратися у багатьох питаннях та підвищити шанси на отримання компенсації», — розповідає редакторка платформи «Свій дім» Юлія Ступка.