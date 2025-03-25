У Донецьку комунальників змушують звітувати військовим

В окупованому Донецьку комунальників зобов'язали щодня звітувати до так званої «військової комендатури», що ще більше паралізує необхідні для міста ремонти. Про це повідомляє український рух опору «Жовта Стрічка».



Тепер співробітники водоканалу, тепломереж та електромереж мають не тільки доповідати керівництву, а й щоденно подавати в комендатуру маршрути роботи та свої контактні дані.



Окупанти пояснюють це «ризиком проникнення ДРГ» і розглядають комунальників як потенційно небезпечну категорію через їхній доступ до підвалів, дахів і технічних приміщень.



У результаті робота в місті, яке і без того майже повністю залишилося без води, стає ще більш ускладненою.



Аварійні бригади з інших міст так званої «ДНР», які раніше хоч якось латали комунікації, тепер допускаються до робіт тільки після тривалої бюрократичної перевірки їхніх особових справ.