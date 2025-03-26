В Україні загинув російський паралімпієць Олександр Работницький

В Україні ліквідовано російського паралімпійця з інтелектуальними порушеннями Олександра Работницького. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.



«Його переконали підписати контракт, попри інвалідність», - ідеться в повідомленні.



На сторінці Всеросійської федерації спорту осіб з інтелектуальними порушеннями повідомляють, що заслужений майстер спорту Росії та срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо добровільно прийняв рішення вирушити на війну.