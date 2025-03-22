Трех детей и трех взрослых эвакуировали из Волновахского района

Трех детей и трех взрослых эвакуировали. Фото: Волновахская РВА

Эвакуация в Донецкой области продолжается. Недавно полицейский экипаж «Белый ангел» вывез из села Запорожье Волновахского района Донецкой области гражданских, среди них — трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Волновахской РВА.



«Еще 3 ребенка и 3-е взрослых удалось эвакуировать из с. Запорожье Волновахского района работниками «Белые Ангелы» Волновахского РВП ГУНП в Донецкой области», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей эвакуировать детей из опасного региона.



Ранее мы писали, что с начала марта в Волынскую область приехали 130 жителей Донецкой области. Эвакуация из прифронтового региона продолжается.