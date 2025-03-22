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Трех детей и трех взрослых эвакуировали из Волновахского района

22 марта 2025, 10:39

Трех детей и трех взрослых эвакуировали из Волновахского района

Трех детей и трех взрослых эвакуировали. Фото: Волновахская РВА Трех детей и трех взрослых эвакуировали. Фото: Волновахская РВА

Эвакуация в Донецкой области продолжается. Недавно полицейский экипаж «Белый ангел» вывез из села Запорожье Волновахского района Донецкой области гражданских, среди них — трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Волновахской РВА.

«Еще 3 ребенка и 3-е взрослых удалось эвакуировать из с. Запорожье Волновахского района работниками «Белые Ангелы» Волновахского РВП ГУНП в Донецкой области», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей эвакуировать детей из опасного региона. 

Ранее мы писали, что с начала марта в Волынскую область приехали 130 жителей Донецкой области. Эвакуация из прифронтового региона продолжается.

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