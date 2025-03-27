У Донецькій області розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми: список міст та сіл

Зону обов'язкової евакуації дітей та їхніх сімей на Донеччині офіційно розширено. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.



Тепер під примусову евакуацію потрапляють діти разом з батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів: сіл Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.



У цих населених пунктах зараз мешкає близько 500 дітей.



Влада підкреслює, що ситуація на лінії фронту залишається вкрай напруженою, під вогнем виявляються навіть відносно тилові громади. Діти стають жертвами російського обстрілу.

Раніше ми писали, що у прифронтовому Покровську Донецької області продовжується евакуація місцевого населення. Поліцейський екіпаж «Білі ангели» вивезли з розбитого району 5 осіб — 4 жінок та одного чоловіка.