У Полтаві росіяни атакували адмінбудівлі підприємств Нафтогазу та цивільні об'єкти

Адміністративні будівлі підприємств нафтогазової промисловості та цивільні об'єкти були атаковані Росією у Полтаві. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Водночас, радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що за останні 24 години підтверджено щонайменше два удари РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

«Російські загарбники вчинили черговий військовий злочин – застосувавши БПЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі навмисне нападаючи на цивільні об'єкти, наражаючи на небезпеку мирне населення», — йдеться в повідомленні Генштабу.

«На сьогоднішній день є інформація про пошкодження складських приміщень одного із підприємств у межах Полтавської громади. Інформація про постраждалих поки що не надходила», — додав голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у своїх соцмережах написав, що за останні 24 години підтверджено 2 удари РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

«Якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому потрібно співпрацювати, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти кілька пігулок, щоб активізувати мозкову діяльність, якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють. До речі, лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день. І запобігання подальшим подібним атакам — це те, за що відповідають наші партнери», — написав Дмитро Литвин.

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