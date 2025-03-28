Росіяни за добу 17 разів ударили по Донеччині: пошкоджено будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 27 березня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено десятки житлових будинків, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 3 будівлі. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Родинському 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 2 будинки і авто. У Новоекономічному Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 2 будинки.





Краматорський район. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення, 4 приватні будинки, 2 автівки і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що за 27 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області у місті Родинське.