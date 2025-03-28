У Краматорську та Слов'янську СБУ затримала агентів ФСБ та ГРУ: серед шпигунів – місцева підприємиця

Затримана за шпигунство підприємиця з Краматорська. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували авіаційні удари РФ по локаціях Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Щоб отримати координати для керованих авіабомб, кожен з агентів діяв окремо на певній місцевості та орієнтувався на свого куратора з Росії.



Так, у Краматорську затримали 41-річну підприємицю, яка під виглядом виїзної торгівлі продуктами харчування шпигувала для ФСБ. Вона приховано спостерігала за блокпостами та опорними пунктами оборони, які проїжджала на власному авто під час комерційних поїздок територією громади. Водночас вона фіксувала геолокацію військових об'єктів на гугл-картах для подальшого звіту російській спецслужбі.



За даними слідства, жінка потрапила в поле зору ФСБ, коли публікувала у Телеграм-каналах повідомлення, в яких намагалася дискредитувати українських військових.



Ще одним фігурантом виявився 42-річний житель Слов'янська, який працював на російську воєнну розвідку – ГРУ.



За інструкцією окупантів чоловік намагався виявити штаби та запасні командні пункти Сил оборони. Для цього обходив територію громади, де шпигував за місцями найбільшого зосередження українських військ. Зібрані координати фігурант відправляв ГРУ через анонімний чат в «Однокласниках».



Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності на користь Кремля.



Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Краматорську СБУ затримала агітатора Кремля, який закликав людей до державного перевороту в Україні.