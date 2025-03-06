У Краматорську СБУ затримала агітатора Кремля, який закликав людей до держперевороту в Україні

Затримання агітатора Кремля у Краматорську. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агітатора Кремля, який проводив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Це житель Краматорська, який активно закликав людей «боротися з фашизмом» та намагався дискредитувати Сили оборони України. Також він поширював повідомлення на підтримку військових угруповань РФ та виступав за повне роззброєння України. Чоловік публічно агітував українців до насильницької зміни конституційного ладу та усунення представників чинної влади.



Для поширення проросійського контенту він використовував спеціально створену сторінку у забороненій соціальній мережі «ВКонтакте» під псевдонімом «Олег ДНР».



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта вилучили два мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2,3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що «ексміністерку економічного розвитку ЛНР», яка «інтегрувала» окуповану Луганщину до РФ, судитимуть.