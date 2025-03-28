Війська РФ нарощують інтенсивність атак під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що змінилося після паузи

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку росіяни намагаються атакувати з тією ж інтенсивністю, з якою вони робили це раніше. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, війська Росії дуже активно наступали там у січні та лютому.



«А у березні у них була трохи пауза, оскільки вони зазнали великих втрат на цьому напрямку. Вони намагаються зараз дещо змінити акценти, змінити ключові напрямки своїх наступів саме під Покровськом. Вони намагаються вийти на трасу, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою. Раніше основні зусилля були спрямовані на спробу обійти місто із заходу. Зараз інтенсивність відновилася», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.