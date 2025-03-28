Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Війська РФ нарощують інтенсивність атак під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що змінилося після паузи

28 березня 2025, 14:41

Війська РФ нарощують інтенсивність атак під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що змінилося після паузи

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку росіяни намагаються атакувати з тією ж інтенсивністю, з якою вони робили це раніше. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, війська Росії дуже активно наступали там у січні та лютому.

«А у березні у них була трохи пауза, оскільки вони зазнали великих втрат на цьому напрямку. Вони намагаються зараз дещо змінити акценти, змінити ключові напрямки своїх наступів саме під Покровськом. Вони намагаються вийти на трасу, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою. Раніше основні зусилля були спрямовані на спробу обійти місто із заходу. Зараз інтенсивність відновилася», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.

ТЕГИ

Люди
Віктор Трегубов
Місця
Костянтинівка Покровський напрямок
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ Траса Інтенсивність
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:20
В окупованому Лисичанську після обстрілу обрушилися кілька поверхів багатоповерхівки
12:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:29
Головне за день: Атаковані Дніпро та Харків. РФ намагається перерізати трасу на Костянтинівку
17:03
У «ДНР» — новий «голова уряду» — ще один росіянин
15:34
У Горлівці знову активні дрони: «ДНР» заявила про атаку БПЛА на автомобіль
13:31
Окупанти забирають «козаків» Донеччини на фронт — ЦНС
12:20
РФ повернула в Україну ще п'ятьох дітей
10:50
В окупованій Новій Каховці критичний дефіцит антибіотиків
23:00
Головне за день: Україна готується до рекордного імпорту газу. Суд у Ростові над полоненими українцями
21:16
Вислужився: Путін забирає одного з «чиновників ДНР» назад до Росії
19:34
В окупованій Горлівці автобус врізався у будівлю після атаки дрона
17:43
На окупованій Луганщині дрон атакував машину швидкої допомоги
16:30
На окупованій Луганщині підлітки знущалися з сироти через борг 300 рублів
12:12
У захопленому Маріуполі замість дитячої лікарні відкривають центр для військових
11:48
Окупанти привчають підлітків до зброї на захоплених територіях
23:00
Головне за день: Про що домовилися в Ер-Ріяді? Збільшилася кількість постраждалих у Сумах
17:05
Суднобудування РФ у Севастополі на межі — АТЕШ
15:05
На окупованій Донеччині школи та дитсадки повернуться до очної форми навчання та повного робочого дня — Міносвіти РФ
10:25
У Донецьку комунальників змушують звітувати військовим
23:21
Ще один співробітник російської «Звезды» зазнав обстрілу — його поранено
усі новини
17:39
Поясні сумки: тренд, що повернувся з 90-х (реклама)
17:20
В окупованому Лисичанську після обстрілу обрушилися кілька поверхів багатоповерхівки
16:59
У ЗСУ відповіли, чи є сильне загострення на фронті поблизу Лимана
16:53
Путін заявив, що в Україні потрібно запровадити зовнішнє управління під егідою ООН та США: в Америці відповіли
16:40
Армія РФ зазнала великих втрат у живій силі під час штурму на Куп'янському напрямі
16:21
Покровськ: з'явилося відео наслідків обстрілу мікрорайону «Шахтарський»
16:01
Війська РФ останні три дні проводять понад 200 штурмів на добу: це найвища триденна інтенсивність у році – DeepState
15:55
В Україну повернули тіла 909 загиблих захисників
15:38
У ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія наступати у бік Дніпропетровської області
15:01
Українська армія знищила артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Луганщині
14:59
Через російський обстріл у Краматорському районі спалахнула пожежа
14:53
У Кремлі заявили, що РФ залишає за собою право не дотримуватися мораторію на удари по енергетиці України
14:41
Війська РФ нарощують інтенсивність атак під Покровськом: у ЗСУ розповіли, що змінилося після паузи
12:53
РФ обстріляла об'єкти «Нафтогазу»: є пошкодження
12:53
Війська РФ обстріляли Куп'янськ: є постраждалі
12:15
У Курській області вбито Героя Росії Марата Тібілова
12:14
У Краматорську та Слов'янську СБУ затримала агентів ФСБ та ГРУ: серед шпигунів – місцева підприємиця
12:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:47
Міноборони РФ звинуватило Україну в новому ударі по газовимірювальній станції «Суджа»
11:28
Росіяни за добу 17 разів ударили по Донеччині: пошкоджено будинки, є постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Окупанти штурмували Куп'янський напрямок. Фото: скриншот з відео Армія РФ зазнала великих втрат у живій силі під час штурму на Куп'янському напрямі
28 березня, 16:40
Покровськ: з'явилося відео наслідків обстрілу мікрорайону «Шахтарський» Покровськ: з'явилося відео наслідків обстрілу мікрорайону «Шахтарський»
28 березня, 16:21
Удар по російській артилерії у Луганській області. Фото: кадр із відео Українська армія знищила артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Луганщині
28 березня, 15:01
РСЗВ HIMARS. Ілюстративне фото Міноборони РФ звинуватило Україну в новому ударі по газовимірювальній станції «Суджа»
28 березня, 11:47
Підірвана п'ятиповерхівка з російськими військовими у Торецьку. Фото: кадр із відео ЗСУ підірвали п'ятиповерхівку з російськими військовими у Торецьку: кадри
28 березня, 11:06
Полонені російські військові на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео «Азов» взяв у полон два десятки російських військових на Торецькому напрямку
28 березня, 09:48

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір