Путін заявив, що в Україні потрібно запровадити зовнішнє управління під егідою ООН та США: в Америці відповіли

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Глава Кремля Володимир Путін вважає, що в Україні немає законної влади, з якою можна вести переговори, і що «там» можна ввести зовнішнє управління «під егідою ООН, США».

Так, під час зустрічі з екіпажем ракетного підводного крейсера «Архангельськ» у Мурманській області РФ Путін заявив про продовження військових дій в Україні та неможливість переговорів з нею.

«Ми поступово... рухаємось до досягнення всіх цілей, заявлених на початку цієї операції. По всій лінії бойового зіткнення наші війська володіють стратегічною ініціативою, і я зовсім недавно казав, що ми їх дотиснемо, але є підстави припускати, що й доб'ємо», — сказав він.

Путін також заявив, що органи влади в Україні не є законними — «якщо Зеленський нелегітимний, то й решта теж... і як із ними вести переговори?»

«Можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість запровадження в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний уряд, який користується довірою народу, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір», — сказав лідер РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області, а видимість переговорів із США потрібна лише для того, щоб виграти час.

У Білому домі відреагували на пропозиції Путіна щодо передачі України під «тимчасове управління» під егідою ООН та США.

«Система управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни», — заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому, передає Reuters.