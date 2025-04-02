Російська армія активізувалася та збільшила кількість штурмів у Луганській області – ОВА

Ситуація на фронті у Луганській області. Фото: карта DeepState

У Луганській області ситуація важка. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, війська Росії активізувалися.



«Збільшилася кількість штурмів. Ворог трохи відновив сили та почав штурмувати, щоб покращити свої позиції. Зрозуміло, що перед ним стоїть завдання вийти на Оскіл, але наші хлопці завдають ураження й справді велику кількість техніки та особового складу нині знищують, попри потужний тиск», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що у місті Торецьк Донецької області ситуація дуже напружена, кількість російських штурмів збільшилася.