Майже 50 тисяч жителів евакуйовано із Сумської області — ОВА

Із Сумської області евакуювали майже 50 тисяч мешканців. Ілюстративне фото

У Сумській області евакуйовано майже 50 тисяч жителів із майже 50 населених пунктів. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Лише за останній тиждень евакуйовано 737 осіб, у тому числі семеро дітей, повідомив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної військової адміністрації Олександр Мілаш.

Зазначається, що найбільше людей, близько 4000, вивезли у безпечніші місця з Краснопільського району області, що межує з Бєлгородською та Курською областями Росії.

Евакуація проводиться на тлі повідомлень про наступ Росії на сході України, про що також заявляв президент України Володимир Зеленський.