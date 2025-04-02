Майже 50 тисяч жителів евакуйовано із Сумської області — ОВА

У Сумській області евакуйовано майже 50 тисяч жителів із майже 50 населених пунктів. Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Лише за останній тиждень евакуйовано 737 осіб, у тому числі семеро дітей, повідомив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної військової адміністрації Олександр Мілаш.
Зазначається, що найбільше людей, близько 4000, вивезли у безпечніші місця з Краснопільського району області, що межує з Бєлгородською та Курською областями Росії.
Евакуація проводиться на тлі повідомлень про наступ Росії на сході України, про що також заявляв президент України Володимир Зеленський.
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