Сіра зона між Курською та Сумською областями збільшилася

Площа території Курської області, яка перебуває під контролем українських військ, скоротилася до 63,18 кв. км — напередодні цей показник залишався на рівні 69,37 кв. км. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу DeepState станом на четвер.



При цьому розширилася сіра зона — територія з невизначеним контролем, що охоплює прикордонні села у Сумській та Курській областях. Нині вона становить 66,83 кв. км проти 60,64 кв. км раніше.



Площа Сумської області, яка знаходиться під контролем російських військ, залишилася незмінною — 0,69 кв. км. Населені пункти до неї не входять.



У Бєлгородській області Росії змін немає: сіра зона в Красноярузькому районі, як і раніше, становить 13,08 кв. км, включаючи села Попівка та частково Демидівка.



Водночас Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому звіті не фіксує змін у районі Суджі Курської області — за їхніми даними, лінія українського контролю залишається стабільною вже кілька днів. У Генштабі повідомляють лише про російські атаки на українській стороні кордону в Курській області, тоді як на Сумській — обстрілів з понеділка не зафіксовано.



Про дії українських військових на території Бєлгородської області ЗС РФ Генштаб традиційно не повідомляє і на своїх картах сіру зону на територію Росії не розповсюджує.



За інформацією Генштабу, минулої доби на Курському напрямку було відбито 28 атак, зафіксовано 343 артилерійські обстріли (у тому числі 5 — з РСЗВ) та 20 авіаударів із застосуванням 31 керованої авіабомби (УАБ). Для порівняння: днем раніше повідомлялося про 18 атак, 27 авіаударів і 265 обстрілів, а за добу до цього — про 27 атак, 37 авіаударів і 266 обстрілів.



За даними Інституту вивчення війни (ISW), 2 квітня російські війська продовжили наступ уздовж кордону Сумської та Курської областей, проте підтверджень розширення зони їхнього контролю немає. ISW, навпаки, наголошує на незначному скороченні російської зони в районі залізничної станції Глушково. У Білгородській області також продовжуються наступальні дії російських сил, але просування не зафіксовано.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили фізично присутні на території Курської області РФ, і це відіграє роль стримувального чинника, що запобігає можливому вторгненню російських військ до Сумської області.