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Росія будує в Керчі десантний корабель, що перевершує розмірами потоплену «Москву»

04 квітня 2025, 10:54

Росія будує в Керчі десантний корабель, що перевершує розмірами потоплену «Москву»

Опубліковано супутникові знімки російської верфі в Керчі, де, імовірно, будують один із двох десантних кораблів Опубліковано супутникові знімки російської верфі в Керчі, де, імовірно, будують один із двох десантних кораблів

На верфі в Керчі Росія будує десантний корабель, який більший за потоплений ракетний крейсер «Москва».

Українське військове видання Defense Express опублікувало супутникові знімки російської верфі в Керчі, де, ймовірно, будують один із двох десантних кораблів проекту 23900 класу «Іван Рогов». Про це пише також Newsweek.

Орієнтовна довжина корабля складе близько 220 метрів, а ширина – 40 метрів. Корабель водотоннажністю близько 30 000 тонн зможе розмістити до 900 морпіхів, перевозити 75 одиниць бойової техніки, три малих десантних судна та 15 вертольотів (включаючи моделі Ка-29 та Ка-52К).

Довжина «Москви» становила 186 метрів, а водотоннажність – 11 490 тонн.

Перші ходові випробування корабля відкладено до 2027 року, повідомляє Defense Express.

Нагадаємо, у квітні 2022 року флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва»  був уражений українськими ракетами «Нептун» і затонув.

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