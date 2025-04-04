Росія будує в Керчі десантний корабель, що перевершує розмірами потоплену «Москву»

На верфі в Керчі Росія будує десантний корабель, який більший за потоплений ракетний крейсер «Москва».
Українське військове видання Defense Express опублікувало супутникові знімки російської верфі в Керчі, де, ймовірно, будують один із двох десантних кораблів проекту 23900 класу «Іван Рогов». Про це пише також Newsweek.
Орієнтовна довжина корабля складе близько 220 метрів, а ширина – 40 метрів. Корабель водотоннажністю близько 30 000 тонн зможе розмістити до 900 морпіхів, перевозити 75 одиниць бойової техніки, три малих десантних судна та 15 вертольотів (включаючи моделі Ка-29 та Ка-52К).
Довжина «Москви» становила 186 метрів, а водотоннажність – 11 490 тонн.
Перші ходові випробування корабля відкладено до 2027 року, повідомляє Defense Express.
Нагадаємо, у квітні 2022 року флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва» був уражений українськими ракетами «Нептун» і затонув.
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