Покровськ вмирає: особливо важко доводиться старим людям ►

Російські війська продовжують обстріл Донецької області. Покровськ знаходиться за лічені кілометри від лінії фронту під постійним вогнем окупантів. Сюди продовжують приїжджати волонтери, щоби вивезти тих, хто ще не евакуювався. В останній такий приїзд російська армія вдарила у дев'ятиповерховий будинок біля місця збору евакуаційної групи.



Особливо важко доводиться людям похилого віку, які залишилися в місті.



«У місті немає нікого — ні пожежників, ні поліції. Вдома горять — гасити нема кому. З кожним днем стає важче. Біля магазинів сидять старі люди — просять їжі. Вони просто стали безхатьками», — розповідає місцева мешканка Ольга.



Докладніше про ситуацію в Покровську та сусідньому Мирнограді — у сюжеті «Новин Донбасу».

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови раніше опублікували кадри з фронтового Покровська.