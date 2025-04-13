Росія завдала ракетного удару по центру Сум: у місті багато загиблих та поранених

Наслідки ракетного удару по центру Сум. Фото: МВС України

Вранці 13 квітня російські війська вдарили по Сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.



За його словами, внаслідок обстрілу у місті багато загиблих.



Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни атакували місто кількома ракетами.



Оновлено 11:40. Кобзар заявив, що вже відомо про понад 20 загиблих.



У пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації уточнили, що удар двома балістичними ракетами прийшовся по центру міста.



У пресслужбі Сумської міськради розповіли, що також відомо про поранених людей.



Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі.



Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що, за попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 – поранені.



«Люди постраждали прямо посеред вулиці, в авто, громадському транспорті, в будинках. Поліція обмежила доступ до зони ураження», – зазначив голова МВС.



Оновлено 12:10. У пресслужбі Сумської обласної прокуратури повідомили, що кількість поранених зросла до 34 людей, серед них п'ять дітей.

Нагадаємо, що війська РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого три людини загинули, ще п'ять – поранені.