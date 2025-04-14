Українські десантники захопили позиції російських військ поблизу Білогорівки

Наступ українських десантників біля Білогорівки. Фото: кадр із відео

Підрозділ 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ провів успішні тактичні дії під постійним вогнем росіян поблизу селища Білогорівка Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



БТР десантників під прикриттям вогню під'їхав максимально близько до позицій ЗС РФ, після чого була безперервна черга і висадка штурмової групи.



«Починає працювати артилерія противника. Наш БТР відходить, а штурмова група вже займає позиції, де кілька хвилин тому перебував ворог. І не просто займає, а закріплюється. Росіяни не припиняють обстрілів ні вдень, ні вночі. Білогорівка – це постійна зона боїв, де працює все: артилерія, танки, дрони, авіація. Але наші хлопці не просто тримаються в обороні – вони ще й наступають. Такі дії були дуже складними», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ спалили всю бронетехніку та зупинили російський штурм ще на його початку на Новопавлівському напрямку.