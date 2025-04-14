У ЗСУ відповіли, де на Донбасі армія РФ використовує найбільшу кількість бронетехніки

Знищені російські танки на фронті Фото: 58-ма мотопіхотна бригада ЗСУ

Російська армія використовує бронетехніку насамперед на Покровському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, на цьому напрямку окупанти використовують бронетехніку у «класичному вигляді».



«Можливо, тому що там «коротке плече підвозу», тому що вони мають певну необхідність використовувати бронетехніку, враховуючи те, що росіяни зробили найбільший акцент на цьому напрямку. Однак слід зазначити, що бронетехніка зараз в умовах нашої війни є малоефективною як зброя прориву. Вона є малоефективною як зброя вогневої підтримки. Ну і як транспортний засіб, чесно кажучи, не дуже. Просто тому, що дуже багато дронів. Велика кількість дронів характеризує цю війну», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що українські десантники захопили позиції російських військ поблизу селища Білогорівка Луганської області.