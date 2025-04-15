Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом

Окупант у прицілі українського снайпера. Фото: кадр із відео

Снайпери 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ ліквідували кілька окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



За словами військових, це була злагоджена робота снайперів бригади.



«Кожен постріл – мінус окупант. Наші воїни продовжують нищити ворога. На відео – злагоджена та холоднокровна робота снайперів бригади, які щодня зменшують кількість противника на нашій землі. Без пощади. Без промахів», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан» на Покровському напрямку.