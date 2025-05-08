В «Дії» снова работают услуги по смене места жительства

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о возобновлении сразу двух электронных сервисов на портале «Дія».



«Возобновили сразу две услуги на портале "Дія" — они стали еще более удобными и эффективными. Меняйте место жительства без бумаг и походов в ЦПАУ. Чтобы воспользоваться услугой, нужно всего несколько минут», — написал Федоров в Telegram.



По его словам, сервис работает автоматически, если человек регистрируется в своем жилье или в помещении, принадлежащем единоличному владельцу.



Также вновь доступна функция снятия с зарегистрированного места проживания. Она особенно актуальна для студентов, которые заканчивают обучение и съезжают из общежитий.