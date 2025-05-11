Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины сдерживают натиск на донецких направлениях

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на восточных направлениях, говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили три штурмовых атаки. Враг пытался прорваться в районах Новомаркового, Часов Яра и Андреевки.

На Торецком направлении наши защитники отразили пять атак оккупантов вблизи Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Старой Николаевки, Водяном Вторым, Новой Полтавки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лысовки, Котлино, Новоалександровки, Котляровки, Троицком, Андреевки и Богатыр. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника.

На Новопавловском направлении враг дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя и Новополья.

На Ореховском направлении украинские воины отразили пять штурмовых действий врага в районах Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.