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Генштаб ЗСУ: Сили оборони України стримують тиск на донецьких напрямках

11 травня 2025, 16:41

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України стримують тиск на донецьких напрямках

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України стримують тиск на донецьких напрямках

Сили оборони України стримують наступ російських військ на східних напрямках, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та у напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три штурмові атаки. Ворог намагався прорватися в районах Новомаркового, Годин Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п'ять атак окупантів поблизу Озарянівки, Діліївки та Торецька.

На Покровському напрямі російські загарбники зробили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Старої Миколаївки, Водяному Другому, Новій Полтавці, Миролюбівці, Єлизаветівці, Лисівці, Котлиному, Новоолександрівці, Котлярівці, Троїцькому, Андрію. Сили оборони стримують тиск і відбили 27 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Константинополя та Новопілля.

На Оріхівському напрямі українські воїни відобразили п'ять штурмових дій ворога в районах Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

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