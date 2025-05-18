На Покровском направлении произошло 54 боестолкновения — ВСУ

На протяжении минувших суток зафиксировано 167 боестолкновений, из них 54 — на Покровском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Вчера российская армия сбросила 106 управляемых авиационных бомб на Украину и еще 20 на Курщину. Кроме этого, применила 2960 поражающих дронов-камикадзе и произвела 4735 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.