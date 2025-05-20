Российские войска хотят окончательно выйти к водохранилищу реки Жеребец под Лиманом – «Хортица»

Ситуация вблизи водохранилища реки Жеребец на Донетчине. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении россияне активно пытаются продвинуться в сторону водохранилища реки Жеребец. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, войска РФ к нему частично вышли, но хотят окончательно выйти и в южной части.



«Плюс постоянные наступления по всей линии – на ту же Зеленую Долину, на ту же Ямполовку. Поэтому фактически россияне просто активно атакуют на легковой технике по всей линии разграничения», – сказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что Россия плотно применяет авиацию на двух направлениях в Донецкой области.