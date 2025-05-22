В Кремле заявили, что Путин планирует посетить оккупированные Донецкую и Луганскую области

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

У главы Кремля Владимир Путина якобы есть планы посетить оккупированные Донецкую и Луганскую области. Об этом стало известно из комментария российским СМИ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



По его словам, со временем они якобы будут осуществлены.



«Это наши регионы – российские. Путин активно посещает российские регионы. В данном случае естественно и «Донецкая Республика», и «Луганская Республика» не являются исключением», – сказал Песков.

Напомним, что Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины.