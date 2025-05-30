В полицию Донетчины продолжают обращаться жертвы домашнего насилия

Вечером 29 мая в Краматорске на линию «102» поступил вызов о домашнем насилии. Звонившая сообщила, что ее сын оказывает на нее психологическое давление. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 54-летний мужчина оскорблял женщину, унижал её и угрожал физической расправой.
На нарушителя был составлен протокол по ч. 3 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частями первой или второй этой статьи). Также в отношении него был составлен протокол о содержании под стражей сроком на 10 суток.
В полиции напомнили, куда можно обратиться за помощью:
В ночь на 4 марта патрульные Краматорска в Донецкой области составили сразу два протокола по фактам домашнего насилия. Так на линию 102 поступило 2 вызова от женщин, которые пожаловались на угрозу со стороны близких.