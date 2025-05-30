В полицию Донетчины продолжают обращаться жертвы домашнего насилия

Вечером 29 мая в Краматорске на линию «102» поступил вызов о домашнем насилии. Звонившая сообщила, что ее сын оказывает на нее психологическое давление. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 54-летний мужчина оскорблял женщину, унижал её и угрожал физической расправой.



На нарушителя был составлен протокол по ч. 3 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частями первой или второй этой статьи). Также в отношении него был составлен протокол о содержании под стражей сроком на 10 суток.



В полиции напомнили, куда можно обратиться за помощью:

Бесплатная национальная горячая линия по предотвращению и противодействию домашнему насилию — 116 123 (с мобильных).

Бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия — 15-47.

102 — полиция.

Чат-бот МВД: https://t.me/police_helpbot в мессенджере Telegram.

В ночь на 4 марта патрульные Краматорска в Донецкой области составили сразу два протокола по фактам домашнего насилия. Так на линию 102 поступило 2 вызова от женщин, которые пожаловались на угрозу со стороны близких.