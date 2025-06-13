Оккупированная Макеевка попала под удар: есть погибшие

Дым после «прилета» по оккупированной Макеевке. Фото: кадр из видео

Утром 13 июня работала российская ПВО в оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в местном пророссийском Телеграм-канале «Типичный Донецк».



Однако позже там выложили видео, где можно увидеть дым, который поднимается после «прилета».



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что якобы «по Горняцкому району Макеевки ударили ракетами HIMARS».



«Погибла супружеская пара – мужчина 1977 года рождения и женщина 1980 года рождения, которые в момент удара ехали по объездной дороге», – сказал он.



Пушилин обвинил в обстреле ВСУ, но не предоставил этому никаких доказательств.

Напомним, что 12 июня армия РФ ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего погибли два человека, еще пять – ранены.