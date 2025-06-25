Три эвакуации за день: полиция вывозит людей с Лиманского направления

Подразделение полиции «Белые ангелы» 25 июня провели три эвакуации на Лиманском направлении. Об этом сообщило Краматорское районное управление полиции в Донецкой области.

С линии фронта удалось вывести шестерых человек — тяжело больного мужчину, пожилого жителя и семью с 12-летней девочкой. Эвакуационные рейсы прошли в Лимане, Новоселовке и Рубцах. Из-за постоянных обстрелов полицейские вынуждены использовать детекторы дронов, чтобы отслеживать вражеские сбросы и обезопасить путь.



В Лимане 57-летнего мужчину с серьезным заболеванием доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Новоселовке полицейские вывезли 77-летнего жителя, чей дом был поврежден в результате недавнего обстрела. После пережитого мужчина решил переехать к дочери в Ровенскую область.



Из Рубцов с просьбой о помощи обратилась семья: бабушка, ее дочь и внучка. Сотрудники полиции доставили их в безопасное место, где их уже ждали представители гуманитарной миссии. С помощью волонтеров они направились в Киевскую область.