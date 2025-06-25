Три евакуації за день: поліція вивозить людей із Лиманського напрямку

Підрозділ поліції «Білі ангели» 25 червня провели три евакуації на Лиманському напрямку. Про це повідомило Краматорське районне управління поліції у Донецькій області.

З лінії фронту вдалося вивести шістьох людей — тяжко хворого чоловіка, літнього мешканця та родину з 12-річною дівчинкою. Евакуаційні рейси пройшли у Лимані, Новоселівці та Рубцях. Через постійні обстріли поліцейські змушені використовувати детектори дронів, щоб відстежувати ворожі скидання та убезпечити шлях.



У Лимані 57-річного чоловіка із серйозним захворюванням доправили до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

У Новоселівці поліцейські вивезли 77-річного мешканця, чий будинок було пошкоджено внаслідок нещодавнього обстрілу. Після пережитого чоловік вирішив переїхати до дочки на Рівненщину.



З Рубців із проханням про допомогу звернулася сім'я: бабуся, її дочка та онука. Співробітники поліції доставили їх у безпечне місце, де на них уже чекали представники гуманітарної місії. За допомогою волонтерів вони вирушили до Київської області.